Mickaël d'Allende est avocat associé au sein du cabinet ALTANA, structure française indépendante créée en 2009 qui réunit plus de 60 avocats, dont 10 dédiés à la pratique du droit social.



Titulaire d'un doctorat en droit privé de l'Université Paris II (Panthéon-Assas), il accompagne les entreprises au quotidien, en conseil et en contentieux. Il traite plus spécialement des problématiques complexes en lien avec la stratégie d'entreprise, les restructurations, les négociations collectives, la durée du travail, la protection sociale, le droit de l'Union européenne et la RSE.



Il a publié quatre ouvrages : "Stratégie d'entreprise & droit du travail" (Lamy Axe Droit, 2017), "La contribution du droit européen au droit de la protection sociale complémentaire" (LexisNexis, 2015), "Le contrôle Urssaf en pratique" (Lamy Axe Droit, 2014) et "La protection sociale complémentaire d'entreprise" (Lamy Axe Droit, 2012), outre sa participation à plusieurs ouvrages collectifs. Il publie également très régulièrement des articles au sein des principales revues juridiques de référence.



Enfin, il intervient auprès des étudiants du Master 2 DPRT de l’université Paris II et du Master 2 DJCE de l'Université de Montpellier I. Il anime des formations professionnelles et conférences auprès de dirigeants et DRH.



Mes compétences :

Droit de la sécurité sociale

Droit du travail

Droit social