Jean-Michel MORAVIE

Agent d assurances. J ai deux agences situées à Pau (64) et à Aire sur Adour (40)

Mon cabinet est spécialiste des contrats collectifs d'entreprise (mutuelle des salariés) mais aussi ;

*** Santé-Prévoyance du travailleur non salarié (maintien du revenu)

*** Assurance-vie, trésorerie d'entreprise et défiscalisation

*** Retraite complémentaire, domaine où mon enseigne est le leader du marché.

Vous trouverez aussi sur simple demande, vos devis:

** Auto, Moto, Habitation, Immeuble, assurance de prêts, assurance loyers impayés,

** Flottes, Commerces, RC pro-Décènnale - Bris machines.

** Mutuelle des seniors - contrat autonomie dépendance

** assurance risque grêle de l'exploitation agricole ou vinicole.



Mes compétences :

Assurance

Assurance Santé

Assurances collectives

Assurance Vie

mutuelle

Responsabilité civile professionnelle

Épargne retraite

Création d'entreprise