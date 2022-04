Didier HOUDUSSE

Création et mise en place du service

Elaboration de la Politique de Sécurité du Système d’Information.

Responsable PCA : adaptation des procédures et formation des utilisateurs.

Rationalisation des procédures du SI.

Analyse de risque dans les projets, étude de la criticité des applications.

Formation et sensibilisation des utilisateurs à la sécurité.

Sensibilisation des équipes MOA et MOE au suivi d’incidents.

Audit du Système d’Information. Rationalisation du process de gestion des accès



Mes compétences :

SSO

Analyse de risque

ITIL

CNIL

Monétique

Management

Gestion de projet

Sécurité

PCA