Didier HOUSSIN

Je suis un manager en attente d un nouveau challenge à relever.

Partisan de la coordination des sevices en concession, je suis persuadé que le développement de l'esprit d'entreprise et le bien être des équipes contribuent à la satisfaction client et la performance économique.

Introverti mais à l'écoute, connaissant les différents cotés des sevices de la distribution automobile, je suis ouvert et autonome.



Mes compétences :

Dynamisme

Polyvalent