Didier HUGUENIN

J'aime le cinéma, j'aime la vidéo qui a permis de se libérer de certaines contraintes techniques. Aussi il m'a semblé nécessaire, et cela grâce à ce moyen de faire du cinéma avec LES GENS.



Etablir par l'image, une trace qui permette un jour d'ouvrir comme une page de mémoire... belle ambition ! Et pourquoi pas ?

Tant d'artistes, de créateurs ou simplement de GENS qui ont des choses à dire...

Et si nous nous penchions sur eux !

Tant d'histoires de famille, parfois sans importance, qui une fois racontées contribuent à fixer la mémoire familiale...

Et bien tout cela, FOX 21 peut les mettre en images et produire un film, court, très court, parfois même un simple instant en images...

Une seule condition : les protagonistes doivent impérativement participer au tournage !

Voilà le projet de Fox 21...

Le but est de faire et de créer, avec LES GENS, dans toute l'acception du terme.



