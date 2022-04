Didier JACOB

Dans ma fonction de manager du service client il me faut:



• Garantir la satisfaction des Clients par la mise en œuvre des moyens correspondant aux objectifs fixés.

• Manager des Techniciens du Service Client pour garantir la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs.

• Assister les commerciaux dans leurs processus de vente et conseil.

•Faire la gestion administrative (planning, congés, notes de frais…).

•Être force de proposition de nature à améliorer les processus.







Mes compétences :

Certifié CompTIA A+