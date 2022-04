Didier JACQUES

Ingénieur Arts et Métiers "senior", après un parcours industriel comme manager et directeur des différents métiers d'une entreprise industrielle et commerciale, mon dernier poste a été pendant trois ans et demi la direction industrielle d'une usine de transformation de l'aluminium.

Par obligation, les années 2015 et 2016 ont été orientées "projet personnel".

Je suis maintenant en recherche active d'une activité de conseil ou de management de transition avec comme atout l'efficacité et la motivation apportées par l'expérience, le recul et l'objectivité caractéristiques de la position de conseillé ou de manager de transition.



Mes compétences :

Automobile

Dirigeant

International

Mécanique

Peinture

Plasturgie

Lean Manufacturing

Métallurgie

Industrie

Management

Aluminium