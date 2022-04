Jean-Michel KLEINE

Depuis plus de 15 ans Directeur Général de sociétés internationales dans l’industrie du packaging, j'ai dirigé des entreprises multi sites en France et/ou à l’étranger et en constante évolution. J’ai ainsi accompagné et mis en œuvre des modifications de périmètre successives dues aux différentes fusions acquisitions. J’ai développé le business et les activités au niveau international, redimensionné industriellement, restructuré et réorganisé les équipes, pour gagner de la croissance et améliorer les résultats.