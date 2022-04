Didier JACQUES

Ascentialis: deux activités!

Conseil en Investissements en qualité de Conseiller en Investissements Financier.

Management et accompagnement de consultants et conseillers indépendants.

J'aide les Particuliers et les Professionnels à la prise de décision pour tout investissement.



Coach professionnel:

J'accompagne les Décideurs et Décideuses dans leurs choix.

J'accompagne mes clients pour qu'ils atteignent les objectifs qu'ils se sont fixés.

Je les soutiens dans la réalisation de leurs projets et dans leur développement personnel.

J'accompagne les créateurs de projets en entreprise pour développer une dynamique de réussite dans l'équipe.

J'accompagne les personnes qui souhaitent préparer leur avenir, leur retraite.





Mes compétences :

Conseil en investissement financier

Coach Praticien

Entrepreneur

Manager

Coaching

Indépendant

Réseau

Accompagnement