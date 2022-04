Didier JAMBON

Bonjour,

Après une mission de 2 ans très intéressante (chez l'annonceur) comme Directeur commercial & Marketing au sein de l'entreprise FALLIERO, j'ai repris mon métier de Consultant & Formateur en créant CAP COM MEDIAS. Je suis spécialisé dans la stratégie de communication, les médias et les supports de communication.

J'interviens auprès des TPE, PME, et associations dans le triangle Bordeaux, Pays basque, Toulouse... afin de les aider à élaborer leur stratégie de communication et de choisir les médias adaptés, tout en optimisant leur budget.

Je suis également formateur à l'ESC Pau et à l'IPC (pour les entreprises) où j'anime des modules de 2 jours "Communiquez pour Mieux Vendre".



Le conseil en stratégie de communication est très important pour les entreprises, les enjeux peuvent être vitaux pour les TPE/PME/assoications..., nous, consultants, n'avons pas le droit de "jouer" avec le budget de communication des entreprises, nous avons une GRANDE part de responsabilité dans les stratégies proposées et leurs résultats.



Nous constatons trop souvent des démarches "dangereuses" de certains prestataires, qui n'hésitent pas à préconiser des supports ou/et solutions qui ne sont pas adaptées aux problèmatiques de leurs clients, dans des médias soi-disant "incontournables" mais sans résultats mesurés AU NIVEAU DU TRAFIC MAGASIN et DU CA. (ex: Dire que Facebook est incontournable, ok, mais proposer des prestations qui représentent plus de 50 % du budget de communication de l'entreprise locale (B to C sans site marchand), ça devient une faute professionnelle...).

Il est inconcevable de préconiser des solutions sans avoir étudié la situation de l'entreprise, avec des analyses précises (Provenance des clients ? comment ont-ils connu l'entreprise ? via Internet ? surement, mais pas seulement.... il existe plus de 140 supports et médias par bassin économique au niveau local (ex: Béarn, Pays-basque, Htes Pyrénées...), comment les dirigeants peuvent-ils choisir les supports adaptés à leur problématique dans ce large environnement ? Mon métier est d'accompagner les entreprises dans ce type de réflexions.



Au plaisir de vous rencontrer.



Bien à vous



Didier JAMBON

06 49 01 28 65

https://www.facebook.com/capcommedias/



