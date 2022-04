Didier JAMMES

Depuis plus de 20 ans, Europa Traductions s'est fixé comme objectif de fournir des traductions multilingues de qualité.



Nous sommes spécialisés en traduction technique et notamment dans le domaine de la traduction de texte juridique, médical, scientifique et commercial et cela dans plus de 40 langues.



Nous assurons la traduction de documents officiels (assermentés) aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers.



Nous nous engageons à répondre efficacement à vos besoins en vous garantissant une traduction fidèle faite par des professionnels et ce dans de nombreux domaines et de multiple couples de langues.



Nous proposons des solutions d'interprétation pour toutes les réunions et manifestations.



N'hésitez pas à nous contacter



Mes compétences :

Juridique

Commercial

Technique