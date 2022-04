Didier JAUFFRET

Après de longues études qui m'ont avant tout permis d'acquérir la polyvalence qui fait ma force actuelle, j'ai travaillé successivement :

- quelques mois dans le social en 2007, en tant que moniteur éducateur dans un centre d'hébergement à Chalons à Champagne : écoute, proposition de problèmes adaptés ;

- quelques mois dans un centre d'appel Orange Wanadoo en 2007, en tant que technicien hotline expert : écoute, rigueur, résolution de problèmes, communication ;

- quelques années chez ASC2i de 2007 à 2010, en tant que formateur-conseil itinérant chez le leader de l'informatique médical dans les hôpitaux et maisons de retraite en France (formations d'assemblées de directeurs, médecins et pharmaciens, infirmières, aides soignantes..) : écoute, rigueur, pédagogie adaptée, communication, autonomie, qualités rédactionnelles.



Après un année de voyage autour du monde en 2010-2011, je m'installe dans les environs de Grenoble à mon retour, et démarre une collaboration avec Skiss en janvier 2012 pour développer la commercialisation de son porte-skis dorsal.



Je retourne fin 2015 dans les logiciels médicaux auprès du groupe Alp2i-Trilog, pour effectuer des formations et des démonstrations sur le logiciel innovant Weda auprès des praticiens en Rhône-Alpes.

Fin 2017, je deviens coordinateur de service Pédagogique et Technique, en partenariat avec l'éditeur Weda et Axisanté.



Mes compétences :

Rédacteur en chef

Stratégie de communication

Chef de projets

Démarche qualité

Stratégie commerciale

Formateur

Polyvalence

Autonomie

Ecoute

Motivation