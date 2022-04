Didier JEAN

RENOVATION HABITATION





L'entreprise JEAN DIDIER est votre partenaire pour la rénovation de votre habitation sur toutes les villes du nord pas de calais,59,62

Notre entreprise située à Arras (62000) nous permet d'intervenir rapidement et facilement dans tout ces département



TRAITEMENT DES HABITATIONS:nettoyage des habitations , imperméabilise les façades avec des hydrofuges incolore

RAVALEMENT FACADE: peinture spéciale pour façade, professionnel

TRAITEMENT TOITURE: antimousse professionnel pour vos habitation toiture,façade,dallage,murette et autre

RENOVATION DE TOITURE: nettoyage à base ou haute pression selon le support.

HYDROFUGE coloré pour toiture imperméabilise et redonne une seconde vie et embellie vos toiture avec des colories moderne.

NOUS réalisons d,autre travaux comme la COUVERTURE:

Réparation de toiture ,remplacement GOUTTIERE en zinc,FAITAGE à sec,solin zincs et ciment, .etc......

PVC EXTERIEUR: bardage,planche de rive ,sous toit (cache moineau).



Jean Didier, 10 rue des Criquets, 62000 Arras -

Siret 37783910500030

Plus de renseignement n'hésitez pas à nous contacter au :

téléphone 03/91/84/09/94. PORT 06/98/29/23/83...

site internet renovation-habitat62.fr





Mes compétences :

façade

Nettoyage

Ravalement

Rénovation