Stéphanie ARLT

Depuis 2016, je travaille sur le web sous le statut de micro-entrepreneur.



Comptable de métier, j'ai commencé par proposer des services de bureau (administratif, gestion d'entreprise, ressources humaines, transcription).



Aujourd'hui, mon activité principale est la rédaction de contenu Web : articles de blog, optimisation de textes pour le référencement, ebooks, fiches produits, ainsi que la création d'infographies et mind mapping.



Je suis également correctrice de textes.



Je suis spécialisée dans les thématiques de la communication interpersonnelle, la gestion d'entreprise et l'amélioration des performances.

Mais aussi dans le sport (arts martiaux, calisthénic), le bien-être (yoga, méditation, massages) et le voyage (nomadisme digital).



Mes compétences :

Comptabilité analytique

Gestion des ressources humaines

Gestion commerciale

Comptabilité générale

Gestion de trésorerie

Enquêtes

Gestion administrative

Rédactrice web