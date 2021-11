Nicolas BREGE

Menuisier depuis plus de quinze ans, après diverses expériences au sein du compagnonnage, ainsi que quelques entreprises, je suis à présent artisan menuisier ébéniste spécialisé dans l'agencement.

MNB Agencement, est une entreprise en plein développement, spécialisée dans les aménagements intérieurs et extérieurs sur-mesure.

Nous proposons des fabrications et des aménagements personnalisés selon les attentes et les besoins de nos clients, particuliers ou professionnels, alliant modernité et savoir-faire de qualité.

Nous nous déplaçons nationalement, et sommes joignable facilement.