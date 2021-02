Gérald DELPIT

La Menuiserie Delpit c'est plus de 35 année d'expérience, entreprise familiale de père en fils.

Certifiée RGE eco artisan, qualibat



Notre entreprise artisanale est située en Dordogne près des grottes de lascaux, ou nous exerçons notre métier avec passion depuis de nombreuses années. Nous fabriquons et posons toutes nos menuiseries traditionnellement. Spécialisé en restauration du patrimoine et bâtiments anciens ou classés. Nous réalisons des planchers, parquets, travée à la française, escaliers, fenêtres modernes et à l'ancienne, portes intérieur, porte d'entrée, porte palière, boiseries, auvent, portails et clôtures, portes de garage, volets bois à l'ancienne, volets roulants, volets persienne, volets d'intérieur, meubles sur mesure, agencement de combles, création de salle de bain, isolation naturelle, peinture, laques, patines,lasures, cire.



Départements d'intervention:

06 | 16 | 19 | 2A | 2B | 23 | 24 | 31 | 33 | 36 | 45 | 46 | 47 | 61 | 87



























Mes compétences :

Restauration du patrimoine

Menuiserie aluminium

Menuiseries sur mesure

Isolation naturelle

Meubles sur mesure

Porte d'entrée

Volets châtaignier

Planchers sur mesure

Escaliers sur mesure

Portails et clôtures

Terrasses bois

eco artisan