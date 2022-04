Didier JOANNIDIS

Ex-directeur des systèmes d'information d'une entreprise en liquidation judiciaire, je suis à l'écoute de toute nouvelle opportunité professionnelle.



J'ai mené pendant 19 ans une activité de management de systèmes d'information dans le secteur de la Presse, avec des domaines de responsabilité variés telles que la direction de projets de développement d'applications ou d'intégration de progiciels, la responsabilité de domaines fonctionnels, la direction d'un département Etudes et Développements ou encore la responsabilité d'un service informatique.



Ma dernière activité m'a permis d'élargir mon champ de compétences grâce au rôle d'interface que j'ai assuré entre la Direction des systèmes d'information du Groupe dont dépendait la filiale pour laquelle je travaillais et la maîtrise d'ouvrage de cette filiale.



Mes compétences :

Centres d'appels

IT

Assistance maîtrise d'ouvrage

Direction de projets

Management

DSI