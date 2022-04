Didier JOLIOT

35 ans d'expérience - 4 livres parus chez Hermès-Lavoisier sur les processus, les fonctions (UC) la gestion de portefeuille de projets, les tests dérivés des modèles de spécifications



Banques et assurances (21 ans), édition de logiciels (3 ans), aéronautique (10 ans)



Ma dernière mission : témoignage de Stephane JEANJEAN directeur MOA de la Distribution Crédit Agricole Technologies et Services

"Didier nous a aidé sur un grand programme de refonte du SI Distribution à faire émerger et structurer notre méthode agile baptisée CAgile. Il a exercé la fonction de coach agile et aidé de nombreuses équipes projet MOA à s'approprier la méthode. Il a notamment aidé les équipes à faire le lien entre les différents outils de conception/spécification jusqu'aux tests finaux. Il sait allier rigueur méthodologique et pragmatisme."



* SUJETS

Architecture d'entreprise sur des thématiques de la distribution : processus interruptibles (BPM) crosscanal de souscription, référentiels (contrats, offres, clients, ...), approches producteurs/distributeur, portail personnalisé par le CRM,



EXPERTISES

- MODELISER le métier, après design thinking, LES PROCESSUS jusqu'aux tâches,

- trouver les UC et fonctions, ainsi que leurs contextes de données, puis fournir leur conception (description interne. Ex : Règles de gestion normalisées).

- puis DERIVER LES PLANS DE TEST automatiquement, avec principes de taux de couverture fonctionnels, et des scénarios de conduite du changement

- PILOTER LES PROJETS métiers PAR L'ARCHITECTURE ("product owner")



Gouvernance IT et Balanced Scorecard (Norton-Kaplan), COBIT, CMMi, urbanisme et architecture TOGAF, design thinking, Gestion des exigences, Business Process Management (BPM), ABC/ABM, SCRUM, UML 2 – RUP, Lean Six-Sigma



Bureautique : Microsoft Office, MS Project, VISIO

autres : MEGA, ARIS, Power AMC, outils Jazz (RRC,RQM), Xmind …



Mes compétences :

CMMi

COBIT

AMOA

Stratégie et plans de test

Urbanisme et architecture métier/fonctionnelle

UML, SysML, TOGAF, ISTQB

Trajectoire et sprints Agiles (SCRUM)