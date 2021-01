Didier JOLY

Ancien officier mécanicien, j'ai servi 33 ans au sein de l’armée de l’air où j'ai exercé mon activité professionnelle dans la maintenance aéronautique, le développement de programme d’armement et la formation. Diplômé Ingénieur de l’Ecole de l’Air et Ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure d’Electronique Electrotechnique Informatique et Hydraulique, je possède une expérience dans la prestation industrielle pour avoir dirigé un département soutien militaire au profit d’un opérateur du GIFAS. Plus particulièrement chargé des projets aéronautiques « Défense » au sein du département Occasion – Valorisation de SOFEMA, je contribue à la réalisation de solution militaire globale.