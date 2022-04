Didier JOURDE

Au service des salariés et des structures depuis plusieurs années.

Formateur, Coach , j'accompagne les salariés et les sociétés vers plusieurs axes. Après avoir réalisé un audit, je propose plusieurs axes d'améliorations:

Dernières missions:

1: Etude de présentéisme au sein d'une entreprise de 123 salariés. Peu de turn-over mais des " habitudes " de travail à améliorer.

2: Formation , coaching pour une catégorie de jeunes cadres nouvellement entrés dans l'entreprise: " Comment passer de Cadre à Manager". 2 journées de formation et 6 1/2 journées d'accompagnement individuel ( coaching).

Ma structure est " CODEOS ".

CODEOS est propriétaire du nom " Le Simless Mangement".

Venez vivre un moment, votre moment, pour lequel vous allez être confronté à vous-même afin de travailler et developper vos axes d'amélioration.