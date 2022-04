Didier JOURDE

Gérant de CODEOS, société de Formations, Audit, conseils et coaching de cadres et chefs d'entreprises.

J'ai décidé de céder ma société CDA Formations qui était réputée travailler seulement au cœur des métiers de santé.

La société CODEOS répond aux demandes des chefs d'entreprises qui font à un instant donné un " arrêt sur image" et qui se rendent compte que " seul , on va plus vite, mais qu'à plusieurs, on va plus loin!

Voilà pourquoi ces chefs d 'entreprises de tous horizons font appellent à CODEOS.

Une réflexion stratégique de recentrage qui fait suite à un audit de présentéisme, une interrogation sur l'organisation d'un service, la création d'un nouveau produit....

CODEOS est présent et à côté ( mais pas seulement) des chefs d'entreprise afin de comprendre l'utilité du verbe ETRE dans le Management.

Pour cela, nous avons crée le " SEAMLESS MANAGEMENT®"

Ne vous privez pas; Venez découvrir cette formation qui intègre les verbe ETRE, FAIRE et AVOIR et qui vous permet de se connaître et surtout de savoir ce que vous ne voulez pas.

Mes passions: La course à pieds, les Arts Martiaux, les raids en Haute Montagne et le Golf

Un maître mot: La Pensée Positive Permanente....

Alors " NEVER GIVE UP! "



Mes compétences :

Risques Psychosociaux

Formation au Management

Stimulation et stress

Analyse transactionnelle

Sophrologie

Hypnothérapeute