Alexandrine TACHON

Formatrice en simulation médicale, je propose aux établissements de soins de type SSR, EHPAD, EMS ...

des formations in situ

La simulation s'implante dans les établissements de santé comme un outil facilitateur d'apprentissage. La simulation en santé permet de recréer un environnement proche de la réalité, sans danger pour le patient, afin de mettre en condition les professionnels vers des objectifs pédagogiques spécifiques.



Ayant obtenu le Diplôme Universitaire de formateur simulation en médecine, je vous propose avec notre partenaire MEDESIM de mettre nos compétences au service de vos professionnels de santé, en vous proposant ce type de formation in situ.

Infirmière Anesthésiste, et responsable d'équipe depuis 1999, j'ai enrichi mon parcours en étant responsable d'unité et référente en simulation pendant 7 ans dans un hôpital psychiatrique.



Nous vous proposons un éventail élargi de formation tant sur la durée, les thèmes.

En amont, nous travaillerons avec vous sur

- le choix de la thématique, le type de simulation : situation de soins, chambre des erreurs, simulateur de vieillesse

- les thématiques à aborder :

- de type procédurale (distribution des repas, des médicaments, pose de sonde urinaire, précautions complémentaires d'hygiène ..)

- de type complexe avec plusieurs domaines d'action (Arrêt cardio-respiratoire, crise d'épilepsie ou autres situations de soins permettant la mise en situation et l’étude du facteur humain …).



En fonction de ces choix, la déclinaison logistique se fera ;

- soit avec un simulateur adapté à un geste spécifique (ex. gestion des voies d’abords ou soins de stomies)

- soit avec un acteur (expériences de gestion de crises : gestion des troubles du comportement, accompagnement d'une personne en situation de handicap …), le tout visualisé par un système audiovisuel.

- soit avec un mannequin de simulation permettant des mises en situation réalistes avec des simulations multitâches techniques (gestion d'une fausse route, pose de sonde urinaire, aspiration broncho-trachéale …) mais aussi non techniques (travail d’équipe, gestion de crise…)



Je peux intervenir en demi-journée ou sur une journée par la mise en place d'atelier ou de chambre ou pharmacie des erreurs.

Les thèmes abordés peuvent être pour un groupe entre 6 à 10 personnes

Gestion de l'urgence vitale

Soins techniques : prélèvement sanguin, pose de sonde urinaire ...

Prévention et soins d'escarre

Prévention infection nosocomiales- hygiène des mains

Déambulation de la personne âgée

Prévention des chutes

Distribution des médicaments

Distribution des repas

ou tout autre thème proposé



Pour un compléments d'informations et des prix, n'hésitez pas.

j'interviens en France et en suisse



Mes compétences :

Gestion de projet

Sécurité des soins

Organisation du travail

Adaptabilité

Formation en simulation en santé