Didier JOURNO

La rémunération des rendements des placements réglementés en forte baisse, la baisse des taux directeurs de la BCE, des marchés actions chahutes par des événements importants en Europe, les États-Unis toujours en progression, une conjoncture atypique dans un contexte économique unique. Comment profitez d'un surplus de performance dans un tel contexte ? L'accès aux marchés financiers fait encore peur et pourtant c'est la solution d'investissement la plus adaptée dans cet environnement. Réfléchir à ses objectifs de placement et prendre les décisions appropriées en adoptant une allocation d'actifs diversifiée.



"Warren BUFFET : la diversification sert à protéger de l'ignorance, si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises, achetez tout le marché"



