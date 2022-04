Attaché de Clientèle au Crédit Agricole depuis plus de quatre ans, je suis décidé à me rapprocher de ma famille qui réside dans le Var et déterminé à poursuivre mon évolution professionnelle au sein d'un groupe bancaire.



Mes compétences :

Accueil

Aisance relationnelle

Banque

Commercial

Esprit d'équipe

Sens de l'accueil

Service client