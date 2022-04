Didier JUNG

Je souhaite participer au développement de votre société.

Je suis passionné d’informatique et de nouvelles technologies.

Doté d’un excellent sens de la relation client, j’ai pour objectif d’assister les utilisateurs : Assistance, Dépannage et Formation.

J’ai créé deux sociétés : une de prestations techniques informatiques et audio-visuel ; la seconde dans le dépannage informatique à domicile.

Au regard de ces expériences professionnelles, je souhaite travailler dans le conseil ou l’assistance technique (informatique et audio-visuel).

De plus, je peux mettre à votre disposition des qualités forgées et acquises tout au long de mon parcours professionnel : sens des responsabilités, réactivité et rigueur.

De plus mes capacités d’adaptation, mon dynamisme et ma faculté d’écoute seront autant d’atouts majeurs pour ma réussite dans ces fonctions.



Mes compétences :

Microsoft Windows

Apple Mac

Microsoft Office

GSuite