Didier JUREDIEU

Titulaire d'un Master 2 Gestion et Systèmes d'information (Université Paris Dauphine), je m'oriente vers les métiers suivants : MOA, AMOA, Business Analyst, PMO et chef de projet (Junior).



Actuellement consultant MOA chez Quanteam en mission chez BPCE (Risque Credit).



Anciennement Consultant Junior chez Altran, je réalise une mission d'AMOA chez Natixis. Cette mission consiste à modéliser des documents juridiques pour plusieurs départements juridiques (Transversal, Natixis Factor, Equity Market) à l'aide de l'outil Osidoc édité par Ostendi (AMOA, paramétrage de l'outil). Cette mission consiste notamment à assurer la relation avec les métiers, créer les arborescences nécessaires à la modélisation et effectuer le paramétrage dans l'outil.



Durant mon Master 2 (Gestion et systèmes d'information) effectué en alternance chez CGG, j'ai occupé la fonction d’analyste trésorerie. Durant cette année j’ai eu l’occasion de participer à un projet de SI de trésorerie. Les outils utilisés étaient ceux KTPSuite (EPF, KTPWeb, KTP) édité par Mysis. J’ai pu réaliser les tâches suivantes :

-Support utilisateurs

-Participations aux tests de non régression

-Communication : rédaction de Newsletter, article, refonte de la page SharePoint

liée au projet

-Formation : rédaction de guides utilisateurs et administrateurs

En outre, j’ai aussi mis en place un outil de suivi de coûts de garanties bancaires (Excel).



Mes compétences :

Microsoft SharePoint

Visual Basic

Osidoc

Microsoft Office

Java (notions)

HTML (notions)

KTPSuite (ePf, KTPWeb, KTP)

TradeVision