Didier KARCHER

Bonjour, ou Bonsoir



Tout d'abord merci d'avoir la gentillesse de me consacrer un peu de votre temps.

Si vous le permettez, je vais dans un premier temps me présenter, et vous exposer succinctement mon parcours professionnel.

Un point particulier a retenu votre attention, je suis à votre entière disposition, au 06 89 16 30 52, pour le développer.



Après une Licence mention gestion de l’entreprise à la Faculté d’Aix Marseille, et une première expérience dans le courtage Maritime, j’ai débuté mon activité professionnelle en1982.

J’ai donc vingt huit années d’expérience :

5 au sein de cabinet d’expertises comptables et conseillers fiscaux.

17 au sein de grands groupes pharmaceutiques internationaux.

6 comme Manager de Transition.



5 années au sein de cabinet d’expertise comptable à Marseille en tant qu’assistant confirmé

Gérant une vingtaine de dossiers SA SARL

Formé aux techniques de commissariat aux comptes et d’audit.



17 années au sein de groupe tel que Rorer Inc et Aventis

6 années en qualité de contrôleur financier d’une filiale du Groupe RORER basée à Marseille.

11 années en qualité de contrôleur de gestion dans un contexte international

2 années dans le domaine de la production primaire pour la France (fabrication des matières actives)

2 années dans le domaine de la production secondaire Europe (fabrication des médicaments)

2 dans le domaine des ventes au niveau monde

5 dans le domaine informatique à Paris et Francfort

6 années comme Manager de Transition dans des domaines d’activités variés (Automobile, métallurgie, transport.)



En conclusion j’ai donc une

Double connaissance de l’Entreprise (filiale et siège) et du Conseil

Expérience réussie dans la mise en place de solutions simples en qualité de fonction support

Expertise de la consolidation et budgétisation dans un contexte international



Mon Projet intégrer une équipe jeune et motivé dans la réussite de projet ambitieux