Didier KIEFFER

Après avoir travaillé comme responsable technique sur des projets de mise en oeuvre de l'ERP Oracle Applications, j'ai passé 4 années en pilotage de centre de compétence (couvrant les aspects RH / pilotage de compte d'exploitation / qualité de la production sur les projets / développement d'activité).



Je suis ensuite à nouveau intervenu sur des projets en tant que :

- responsable technique de projets de mise en oeuvre SAP 4.6 tous modules(pilotage d'environ 40 FTE) pour un grand brasseur alsacien puis SAP 4.7 et CRM 4.0 pour un réseau de distribution de boissons

- puis durant 3 ans, responsable de 2 TMA (technologies Lotus et Siebel) avec des équipes réparties en France (25 FTE) et en Inde (40 FTE) et pilotage de la transition de la TMA Lotus de l'Inde vers la Chine.



A l'aise dans les contextes internationaux impliquant des équipes pluri-disciplinaires et multi-culturelles, je m'occupe actuellement d'un programme d'outsourcing IS impliquant des équipes réparties en Roumanie, Inde, France (Strasbourg + Rennes).



Mes compétences :

Offshore

TMA

International