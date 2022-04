Cyrille CHARPIN

Direction des systèmes d’information avec des responsabilités et des équipes mondiales. Expertise reconnue dans la gestion et la transformation des SIRH dans les plus grandes entreprises avec en particulier la migration vers les SaaS tel que Workday, Saba, Taléo ou l’externalisation de la paie avec ADP. Expérience significative de la gestion des changements du système d’information de l’entreprise suite à des cessions de branches d’activité ou à l’intégration de grosses acquisitions ou fusions. Expérience internationale ayant vécu en Europe, Afrique et Etats-Unis.



Mes compétences :

Transformation SI

Gestion de programme

Fusions acquisitions

Direction des systèmes d'information

SIRH

Saas