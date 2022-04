Didier KLAJER

Après 10 années d'expérience au sein d'une entreprise éditrice de logiciels immobiliers (Gestion Locative, Syndic de Copropriétés et Assemblées Générales), j'aspire à donner un renouveau à ma carrière en intégrant une Agence Immobilière implantée à Toulouse.



Autonome, diplomate et possédant un très bon relationnel, organisé, responsable et motivé, je souhaite mettre au service d’une entreprise mon potentiel et mon dynamisme.



Expérimenté et maîtrisant parfaitement le métier, je suis en mesure de prendre en charge la gestion complète des biens gérés par une Agence ou celle de ses copropriétés.



Mes compétences :

ISO 9001 Standard

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

MOZILLA - KOMPOZER

ASSEMBLEES GENERALES

GESTION LOCATIVE

SYNDIC DE COPROPRIETES