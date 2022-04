Didier KLEITZ

- ( 2014- ) researcher in political, historical, cultural and economic geography

- ( 2009- ) Life member of the Société de Géographie since 2009 - Paris - Bd St Germain

- (2002-2014) - PhD Student ��� University of Paris Sorbonne ��� Ecole doctorale de g��ographie de Paris.

Subject �� The spaces of the External Policy of Scotland ��)



- (2002-2005) Auditeur Political Sciences ( Licence, MS1, MS2), Universit�� de Paris I Panth��on Sorbonne



- (2001-2002) - Master of Political Geography ��� University of Paris Sorbonne .

Essay �� Scottish and British Identity in Scotland �� !118 p.)



- (2000-2001) - Maitrise de g��ographie ��� University of Paris Sorbonne - Paris IV

Essay �� Scotish Identity and Tourism in Scotland �� (187 p.)



- (1999-2000) - Licence de g��ographie ��� University of Paris Sorbonne - Paris IV



- (1997-1998) - Licence d���Histoire - University of Paris Sorbonne - Paris IV



- 1997- Ing��nieur en Chef Honoraire d���Air France



- (1967-1997) - Air France ��� Career in Planning, Schedule, Market Research and Sales



- 1967 - Economiste-Statisticien ��� Ecole Nationale de la Statistique et de l���Administration Economique ���Division administrateur ��� Minist��re de l���Economie et des Finances (1965-1967)



- 1965 - Ing��nieur Civil de l���A��ronautique - Sous-Lieutenant de l���Arm��e de l���Air - Ecole Nationale Sup��rieure de l���A��ronautique et de l���Espace (Supa��ro) ��� Minist��re des Arm��es. (1962-1965)



Mes compétences :

Économiste

Géographe

Politique

Ingénierie

Historien