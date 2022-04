Didier KRINS

Mon métier est de dévelloper des concepts d'éclairage,dans le cadres de projets de tout types.Permettant a l'architecte,au bureau d'études ou au client final et ainsi de valoriser leur concept par une mise en lumière personnalisée.



La technique et les produits intégrer dans les projets son important, mais pas essentiel en rapport des effets que l'ont peu faire sans que les sources soit apparentes.



La lumière reste une passion elle doit etre a la fois discrete et puissante



www.business-lighting-consultant.com



Mes compétences :

rigueur