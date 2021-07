Alexandre ALGER-JARLEGANT (JARLEGANT)

Ayant fait de ma passion pour lart et la culture mon métier, jai cumulé durant 20 ans une solide expérience en tant que responsable technique dans de nombreux types de structures (théâtres, opéras, cirques, musées, centres dart contemporain, parcs des expositions, palais des congrès, festivals) aussi bien pour linstitutionnel que pour le privé, aussi bien au niveau national quinternational.



Ainsi entre 1998 et 2003 j'ai été formé aux Métiers de la Régie (Diplôme des Métiers des Arts en Régie Lumière puis Ecole Supérieure d'Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg).



J'ai alors démarré ma carrière en régie générale, lumière, son et vidéo ; conception lumière, poursuite et pyrotechnie ; aussi bien du côté de la production (créations et tournées pour de nombreuses compagnies de théâtre et de danse) que du côté de lexploitation (nombreuses structures parisiennes : Théâtre de la Ville, Théâtre des Champs Elysées, Théâtre des Amandiers, Théâtre de l'Odéon...



Puis de 2009 à 2018 jai intégré le bureau d'études Ponctuelle en tant que:

- Chef de projet en éclairage architectural et muséographique incluant des initiatives de recherche et développement 100% LED ;

- Directeur Technique dévénements institutionnels (Centre Georges Pompidou, BNF, INHA...), et privés (Cartier, Piaget, Mont-Blanc, Chanel, défilés de mode, salons...)



En 2017 afin de me préparer à de futures responsabilités dans une structure culturelle jai suivi la formation de Directeur Technique de Spectacle Vivant et Événementiel du Centre de Formation Professionnel aux Techniques du Spectacle.



Fin 2018 j'ai déménagé sur Montpellier où jai été recruté à la Chapelle Gély dans le cadre de sa réouverture après travaux. J'y assure aujourd'hui la Régie Générale et certaines créations Lumière pour le Théâtre de La Vista ainsi que pour les résidences dartistes de la Métropole de Montpellier. Mon réseau s'étant étoffé je travaille également de plus en plus avec les autres Responsables Techniques de la région (Domaine d'O, Théâtre de Sète, Corum, Opéra ...)



Actuellement adhérent à lassociation REDITEC regroupant 250 professionnels (responsables techniques de salles ou dévénements) et de l'ACE regroupant 100 concepteurs lumière, je reste très attentif aux réglementations et leurs applications, ainsi qu'aux dynamiques et initiatives afin daméliorer nos métiers.





Mes compétences :

Chef de projet

Concepteur Lumière

Design

ECLAIRAGE

Éclairagiste

Électricien

lighting

lighting design

Régisseur

Chef d'agence

Evénementiel

Gestion de projet

SSIAP 1

Directeur technique