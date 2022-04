Didier KWO

CHEF DE PROJET WEB E-COMMERCE, WEB DESIGNER, j'assure la planification et le suivi des projets pour le respect des charges et des délais, la rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées, Pilotage des équipes de réalisation jusqu’à la mise en production des livrables.



USER EXPERIENCE DESIGNER Consultant en Ergonomie pour les interfaces web et mobiles. Je travaille pour l'amélioration de la navigation lisibilité des sites. audit de navigation, lisibilité, accessibilité pour déficient visuel.



J'ai travaillé pour le site de l'aéroport de Nice pour une optimisation de la navigation et l'organisation des contenus. Webdesigner, je développe des interfaces simples ou le design est au service de l'utilisateur.



J'aborde chaque projet dans sa totalite du design d'interface, en passant par l'integration jusqu'au Webmarketing.



Je suis aujourd'hui Chef de Projet d'Applications Mobiles Multi platforme Iphone /Ipad / Android / Windows Mobile



Spécialités

Optimisation de l'ergonomie des interfaces Web et Mobiles, Webmarketing, E-commerce, Design interfaces, SEO, Google Analytics, Google Adwords



Mes compétences :

CSS

Photoshop

Ergonomie

SEO

PHP

SEM

Webmarketing