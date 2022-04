Didier LACHEVRE

Bonjour



nous développons une gamme de colis a l attention des comité d entreprise et de tous groupement ou collectivité pouvant etre intéressés. colis individuel a partir de 29.90 € avec un minimum de commande selon situation géographique. je me tiens a votre disposition pour plus d'infos.





je suis aussi toujours a la recherche d'acheteur pour des référencements centrale achat.

Nous distribuons surtout de la charcuterie catalane (fuet catalan espetec 14 varités différentes, chorizo, longanisse paysanne, chorizo,, saucisson sec st joan, serrano desossé sous vide,serrano tranché 200 g,et une large gamme de produits tranchés sous vide...) en LS mais aussi de l'huile d olive bio en 50 cl ou en bidon de 5l, et du piment d Espelette en poudre Nous proposons des conditionnement en cartons de 30 unités ou en display box de 300 unités. Présents dans 80 enseignes de grande distribution du sud de la France nous souhaitons élargir géographiquement notre clientèle.



Mes compétences :

Ambitieux

Honneteté

Motivation

Serieux et rigueur sont mes points forts