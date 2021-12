Didier LACHWA

Bonjour,



Bienvenue sur mon profil et Merci pour votre visite.



N'hésitez pas à me réclamer par mail mon CV actualisé.



Afin de me présenter brièvement, quelques citations que j'affectionne :



"Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite."

Henry Ford , industriel



"La simplicité est la sophistication extrême"

Léonard de Vinci



Passionné par mon métier, j'aimerais relever un nouveau challenge en mettant mes diverses expériences réussies dans le monde de l'expertise comptable puis dans celui de l'Entreprise (Groupe"Familial" en difficulté & un Groupe International Français du BTP), au service d'une structure de la Métropole Lilloise et environs (Douaisis/Lens/Lille/Valenciennes/Arras, etc.)



Je vous propose de vous apporter mon dynamisme, ma rigueur, mon autonomie, mon sens du management bienveillant & mon esprit d'équipe, ma discrétion, ma loyauté, mon sens de l'organisation et ma force de propositions.



Je dispose sur mon Compte Personnel de Formation (ex DIF) d'un crédit de 120 heures, que je mets à votre disposition afin d'accroître mon niveau de qualification.



Je suis totalement à l'écoute de toutes vos propositions, même si ces dernières sortent de ma fonction actuelle...



Les défis ont toujours été une source de motivation, avec comme principaux objectifs, réussir et tout faire pour ne jamais décevoir ceux qui m'ont accordé leur confiance.



N''hésitez-pas à me laisser un message, je me ferai un plaisir d'y répondre.



Par avance, merci



Bien Cordialement



Didier



Mes compétences :

Comptabilité

Microsoft Excel & Word

SAGE 100 Comptabilité, immos & états financiers

Contrôle de gestion

SAGE 100 & 500 Paies

Fiscalité des entreprises

Paies (Paramétrages, Fiches de Paies & Déclaration

Logiciels : IRIS FINANCE s/AS 400 (actuellement),

Notions ERP NAVISION

Recrutement et Formations de mes équipes

Sage Trésorerie 1000

Management d'équipes

Sage Accounting Software

le Management

budgets

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

IBM AS400 Hardware

Audit