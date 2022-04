Didier LAFON

Trader market-maker au sein de Natixis (ex IXIS) depuis 1994.

Spécialiste du marché obligataire (Agences, Supranationales, Souverains...). Pricing et gestion de books.

De 2000 à 2004, j'ai renforcé mes compétences en étant Stratégiste Crédit (analyse en relative value, conseils en arbitrages...). Diplômé de la SFAF en 2003.



Mes compétences :

Europe

Europe de l'Est

Finance

Trader