Didier LAFONT

Bonjour à tous je suis un jeune passionné de conception assisté par ordinateur et aussi autodidacte.

Suite à mon expérience qui fut significative dans l'industrie, je me suis orienté vers les métiers de la création 3D multimédia.

Aujourd’hui c'est devenue une véritable passion je suis dans le réflexion d'un projet pour devenir auto-entrepreneur comme infographiste.

Donc je suis à la recherche de personne pour constituer mon réseau pédagogique.

Mes compétences :

CAO-CAO sur catia et solidworks

Conception des outillages de mise en formes des ma