Didier LAFONT

Ergonome depuis 18 ans pour le Groupe Michelin, je suis maintenant ergonome Corporate de la société.

Au sein de Corporate Business Service, j'assiste les dirigeants HSE dans la définitions des missions et visions ergonomie pour le Groupe.

J'anime le réseau des Ergonomes de nos 4 continents d'implantation.

Je veille au maintien du niveau des compétences des ergonomes du Groupe.

J'assure la veille métier et la mise en évidences des risques émergeant.



En complément de ces fonctions, je suis très fier d'intervenir auprès de l'équipe enseignante en Master et DU ergonomie de l'Université Clermont Auvergne



