Didier LAGORSSE

Après être passé par l'infrastructure informatique, me voilà actuellement sur un poste de responsable d'un service transverse de production.



Pour vous parler plus personnellement de moi, je suis quelqu'un de positif et volontaire, appréciant l'analyse et la prise de recul sur les projets qui me sont confiés.

Je suis sportif dans l'âme et dans la vie, cherchant toujours à dépasser certaines limites personnelles tout en conservant une certaine sagesse et un équilibre qui me permettent de concilier plaisir et performance! Vous savez tout!!