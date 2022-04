Didier LAIGNEL

Je suis issu du milieu agricole, j'ai donc developpé mes compétences de technicien de maintenance dans l'industrie agroalimentaire. De formation professionnelle je me suis spécialisé dans l'analyse vibratoire des machines tournantes et des écoutes par ultrason.

Actuellement chez Cargill à haubourdin je fait partie du pole fiabilité et gère le service graissage(2 pers) avec qui nous travaillons complémentairement.



Mes missions:

- effectuer la maintenance prévionnelle

- gestion des travaux ( programmation des travaux, analyse des risques, autorisation de travail,...)

- faire des rapports

- proposer des solutions

- gérer les workorders

- prévoir, anticiper les vidanges, le graissage et les analyses d'huile

- gérer les entreprises extérieures



Mes compétences :

mecanicien chevronne, technicien en analyses vibra

certifie categorie 1 en ultrasons

certifie categorie 1 en vibrations