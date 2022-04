Didier PARARD

J'ai dirigé au cours de ces 25 dernières années des ENTITES INDUSTRIELLES AGRO-ALIMENTAIRES, dans des CONTEXTES GEOGRAPHIQUES ET CULTURELS VARIES. Je sais créer, developper et piloter des ORGANISATIONS PERFORMANTES et contribuer à élaborer leur VISION et leur STRATEGIE.



Mes COMPETENCES ET ATOUTS:

- capacité à diriger des sites industriels

- parcours professionnel international

- 17 années d'expérience dans l'industrie du cacao et chocolat

- gestion de budget operationnel de +10 M€/an et de budget d'investissement de +10 M€ au cours des 5 dernières années

- expertise en Lean 6 Sigma, sécurité, sécurité alimentaire, efficacité énergétique



Mes compétences :

Gestion site industriel

Agro-alimentaire, agro-industrie

Cacao et chocolat

Creation de site industriel

Gestion du changement

Cote d'Ivoire, Ghana

Leadership

Transformation graines oleagineuses

Transformation viande veau, boeuf et porc