Didier LAINE

Fort d'une solide expérience dans une société d’électricité générale en tant que responsable d'affaires Automatisme et informatique industrielle. Fonction axée sur la conception et/ou l’amélioration de process par des systèmes automatisés et/ou informatiques, en assurant ;

 Les études avant chiffrage,

 Les recherches et consultations matériels, fournisseurs et sous traitant,

 La réalisation des plannings de projets,

 Les relations commerciales et la définition des besoins avec le client,

 Le choix final du matériel, fournisseurs et sous traitant.

 Suivi des commandes fournisseurs, en vue du respect et du maintien de la qualité,

 La rédaction des analyses fonctionnelles et dossiers techniques,

 Le management des équipes de développement et de réalisation,

 Conception et/ou modification de programmes (Schneider, Siemens, April, ...),

 Conception et/ou modification de supervision (Schneider, Siemens, ...),

 Réalisation, Montage et simulations de prototype ou maquettes,

 Le suivi de projet, la mise en services, le dépannage et la formations.





Mes compétences :

Automates programmables

Automatismes industriels