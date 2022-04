En quelques lignes, vous trouverez ci-dessous une présentation succincte de mon parcours professionnel riche de plus de 30 années passées au sein de sociétés d’horizons différents.



Aujourd’hui, au sein de THERMOPROTECT, intervenant dans le domaine du thermo bâchage pour des secteurs comme, le démantèlement, la décontamination et le désamiantage, la réfection d’ouvrages d’art, le cocooning naval, j'apporte ma pierre à l'édifice par ma connaissance des produits, des différents acteurs du marché et de leurs environnements, mais aussi, acteur du développement commercial.



La vie étant faite de rencontres, d'échanges et de partages, n'hésitez pas à prendre contact, je vous répondrais avec plaisir.



Cordialement

Didier Lalanne



Mes compétences :

THERMOPROTECT membre de "résoA+"

Thermoprotect Présent sur Village Amiante Pollutec