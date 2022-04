Didier LALANNE

SA PRÉSENTATION

Actes, est avant tout une société de représentation et de développement technique et commerciale. Elle a pour but, de mettre en relation des producteurs et leurs clients finaux, en France comme à l'étranger, qui œuvrent dans les milieux de l’Échafaudage, du Coffrage et de l’Étaiement, dans le cadre d'un plans d'action parfaitement huilé et qui à fait ses preuves



Depuis plus de 20 ans, le développement commercial et technique est notre marque de fabrique



Manager de structures commerciales et techniques au sein de sociétés leaders dans le secteur du service aux entreprises en France (effectifs j'usqu’à 60 collaborateurs) , je suis au contact du milieu "BTP" Français, depuis mon retour d'Afrique de l'Ouest ou, de 84 à 89 j'ai eu en charge la Direction commerciale Afrique de l'Ouest (17 pays) d'une filiale du groupe Alphacan, 1er fabriquant Européen de canalisation PVC et PEHD. Réussite, doublement de la capacité de production en 5 ans, poste basé en RCI



Ma dernière mission (2003-2011) a été de créer le marché du 1er importateur de filets en PE en France, dans les domaines inexplorés par lui, du bâtiment à l'horticulture, vastes sujets.



1 collaborateur en 2003 et 480 K€ de CA (18 premiers mois) à 12 collaborateurs à fin 2011 avec plus de 4 000 K€ de C.A.

leader incontesté dans la fourniture de filets de protection pour l'échafaudage tant en France que dans plusieurs pays européens (Hollande, Allemagne, Belgique,..) Leader Français pour la fourniture de films thermo rétractables sur les marchés du désamiantage, de la construction, de la réparation navale et du conditionnement.



Cette dynamique permet à l'entreprise, dans la globalité de ses missions de passer de 7 collaborateurs en 2003 à + de 35 à fin 2011 sur l'ensemble de ses activités.



De 1990 à 2001 j'ai prédestiné au développement d'une société de service au sein d'un groupe leader sur ses secteurs et qui agissait dans le milieu de l'élévation de personnes (PEMP). Comme, chef d'agence (création) puis, en tant que responsable national des ventes et enfin de 1996 à 2001 comme directeur national du réseau.



Notre réussite est de considérer aujourd'hui, avec le recul nécessaire, que ce département après intégration au leader Européen du secteur de la location de matériels BTP aux entreprises, que nos ex collaborateurs évoluent à des postes stratégiques au sein de cette entreprise.



Cette "reconnaissance" des milieux de l'élévation, me permettait en 2001/2002, de participer, activement, à la création de la filiale Française d'un groupe Anglais leader Européen de cette spécialité.



Passage durant 5 ans en Afrique de l'Ouest (base RCI Abidjan) ou j'ai en en charge la Direction commerciale Afrique de l'Ouest de la Sotici (Société Industrielle de Côte d'Ivoire) fabriquant Africain de canalisation et raccords PVC (partenaire d'Alphacan). Mission principale, au delà du développement commercial GSB sur la région, négociation des A.O. internationaux après des bailleurs de fonds (USAID, Bq. Mondiale, B.A.D,..) et les entreprises de pose pour le forage et d'AEP.





Mes compétences :

Reflexions stratégiques marché

Empathie sens du relationnel

Optimisation de l'efficacité commerciale

Stratégie commerciale

Accompagnement individuel

BTP

Développement

Organisation

Recrutement