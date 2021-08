Stephane PRUVOST

J'ai commencé ma carrière chez Bouygues au service matériel pendant 8 ans. j'ai débuté à Rouen et fini ma carrière à Nancy.

En 2001, j'ai pris en charge chez PERI le poste de directeur France pour 4 ans avec la belle réalisation du coffrage du Viaduc de Millau et le développement de l'échafaudage sur le plan National.

En 2005, je prends le poste de Directeur des Opérations pour Sebemex filiale du groupe Sig (Extramiante, Locamiante et Sebemex).

En 2016, la responsabilité de la Suisse pour le développement du négoce de l'Amiante avec la gamme EPI.

J'ai la gestion commerciale et administrative pour :



- Extramiante pour la partie Matériels, équipements, consommables, EPI pour le désamiantage et la SS4 ou SS3.

- Locamiante pour la partie Location, entretien , maintenance des biens équipements liés à l'amiante.

- Sebemex pour la protection individuelle (EPI).

- Multijoint pour le commerce de l'amiante et la location en Suisse.



Mes compétences :

Distribution

Norme amiante et plomb

Management d'équipe

Achat

Conseil

Logistique

Marketing

Finance d'entreprise

Gestion de stock