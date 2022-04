Didier LALUQUE

Depuis 2001 : Acheteur Industriel en papeterie

¨ Achat industriels :

¨ Définition et mise en oeuvre de la politique achat industriels liée aux pièces de rechange, aux métiers de

la sous-traitance et des travaux neufs,

¨ Négociations de contrats de réapprovisionnement de pièces de rechange (contrat de transmission, contrat

robinetterie, pièces électriques, etc…) avec obligations de standardisation, de diminution du nombre

d’articles, mise en place de stocks consignations, bonifications de fin d’année,

¨ Sécurisation des approvisionnements par la mise en place d’un double réseau de fournisseurs,

¨ Négociations de contrats de maintenance & d’investissements à objectifs de résultats,

¨ Achat de production :

¨ Achat de produits chimiques (acide sulfurique, chlorhydrique, lessive de soude, résines, savon et

émulsion de colophane), pâtes de résineux et d’eucalyptus, vieux papiers etc.,

¨ Optimisation des sources d’approvisionnement pour le département cellulose et papier,

¨ Mise en place d’accord de distribution et de contrat d’approvisionnement de matières premières,

¨ Mise en place d’un contrat d’approvisionnement de fioul lourd,

¨ Achat de transports :

¨ Définition et mise en oeuvre de la politique achat transports,

¨ Mise en place de contrat de transport avec obligations de résultats basé sur des engagements de volumes

et des destinations,

¨ Analyses mensuelles des coûts d’achat des matières premières et de la bonne application de la politique

transport,

¨ Participation à l’élaboration du budget usine en relation avec le contrôle de gestion,

¨ Reporting hebdomadaire, veille technologique tout corps d’état.

¨ Diminution du nombre global de fournisseurs, optimisation du BFRE,

¨ Encadrement fonctionnel de deux approvisionneurs achats industriels, deux approvisionneurs achats de

production, un façonnage et un approvisionneur expéditions transports,

¨ Recherche et qualification de nouveaux fournisseurs et sous-traitants en France et à l’étranger (achats

industriels, achats de productions et de transports),



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Qualité