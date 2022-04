Didier LAMBRET

Mettre mes compétences en management et stratégie commerciale (développement marchés, animation des forces de ventes, formation et recrutement des fdv, stratégie) et de gestionnaire de centre de profit dans un rôle de Directeur Commercial, Directeur des Ventes, Chef des Ventes, Directeur d'Agence, Responsable d'Agence ou de Manager de Transition.



●Expérience professionnelle complète associant (1) le marketing et le commercial (Directeur Commercial, Directeur des Ventes, Ingénieur Commercial) en entreprise (Serrmac, Securigliss, CMG, exp. 17 ans), (2)la gestion de centre de profit (Sermmac, exp. 6 ans) et (3)la gestion (gérant) de petites d'entreprises (Lt com, Techplanete, exp. 8 ans).



●Zones de «confort» professionnel pluridisciplinaires : offre commerciale et marketing, stratégie, gestion économique et financière.



●Management méthodique, factuel, structuré et pédagogue assurant une mobilisation forte et pérenne des énergies des collaborateurs.



●Parcours démontrant adaptabilité, polyvalence et réalisme au travers des environnements traversés (fabricants industriels / SSII / distribution informatique / télécoms / e‐commerce / Paris et province).



●Expertise et connaissance des principaux acteurs de la distribution de fournitures industrielles.



●Mise en place et gestion de site e-commerce (Maitrise du Back-Office Prestashop).



●Maitrise de Google Analytics et Google Adwords.



Mes compétences :

Création et gérance de SARL

Vente en ligne

Management

Recrutement des forces de vente

Marketing opérationnel

Animation des forces de vente

Gestion de portefeuille clients grands comptes

Mise en place et gestion de site e-commerce

Mise en place de réseaux de distribution

Google analytics

Administration Back-Office de Site Web Prestashop

Google Adwords

Stratégie commerciale

Management commercial

Développement commercial