Didier LAMIRAL

Bonjour,

Je travaille depuis plus de 10 ans comme intégrateur, consultant SEO en free-lance pour des entreprises françaises et étrangères et j’enseigne aussi dans différents centres de formations à Paris et en province.



Je contacte actuellement des entreprises qui recherchèrent un profil polyvalent axé sur le SEO et l’intégration front-end, mais mes domaines d’interventions sont assez larges : bureautique, PAO, e-learning, hardware, Linux.



Mes compétences :

Joomla

PHP

SEO

CSS 3

HTML 5

Adobe Captivate

Linux

Google analytics

SQL

Microsoft Office

jQuery

LESS

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator