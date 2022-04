Chargé d'études au sein de la DSI Swisslife de Roubaix

Référent MOE dans les domaines de la comptabilité des clients et des intermédiaires.

Après avoir pris en charge et réalisé les premières analyses des évolutions informatiques demandées par notre MOA, j'assure le suivi et le contrôle des développements réalisés par une petite équipe d'analystes programmeurs.





Mes compétences :

pédagogie